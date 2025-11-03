AccueilATPATP - AthènesDjokovic connaît son adversaire et il a des comptes à régler !
ATP - Athènes

Djokovic connaît son adver­saire et il a des comptes à régler !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

204
Tennis : Us Open 2024 -

S’il n’a toujours pas confirmé sa parti­ci­pa­tion au Masters de Turin (9 au 16 novembre), Novak Djokovic est bel et bien inscrit cette semaine sur l’ATP 250 d’Athènes, où il réside désor­mais avec sa famille. 

Lors de son entrée en lice en huitièmes de finale, le Serbe affron­tera Alejandro Tabilo, tombeur d’Alex Walton au premier tour : 7–6(7), 6–7(6), 7–5.

Ce duel a une saveur parti­cu­lière puisque Djokovic a perdu deux fois en autant de confron­ta­tions face au Chilien, sans jamais lui prendre un set : 6–2, 6–3 à Rome en 2024 et 6–3, 6–4 à Monte‐Carlo. 

Pour l’homme aux 24 titres, il est temps de remettre les pendules à l’heure !

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 16:28

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.