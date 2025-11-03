S’il n’a toujours pas confirmé sa participation au Masters de Turin (9 au 16 novembre), Novak Djokovic est bel et bien inscrit cette semaine sur l’ATP 250 d’Athènes, où il réside désormais avec sa famille.
Lors de son entrée en lice en huitièmes de finale, le Serbe affrontera Alejandro Tabilo, tombeur d’Alex Walton au premier tour : 7–6(7), 6–7(6), 7–5.
Ce duel a une saveur particulière puisque Djokovic a perdu deux fois en autant de confrontations face au Chilien, sans jamais lui prendre un set : 6–2, 6–3 à Rome en 2024 et 6–3, 6–4 à Monte‐Carlo.
RESULTADO QUE NO LE AGRADA AL SERBIO : ¡TABILO GANÓ Y JUGARÁ CON DJOKOVIC !— ESPN Chile (@ESPNChile) November 2, 2025
El chileno superó en tres duros sets al australiano Walton en #Atenas y se verá las caras con el actual N°5 del mundo, a quien ha sabido vencer en más de una oportunidad.https://t.co/Q1lajOpdTE
Pour l’homme aux 24 titres, il est temps de remettre les pendules à l’heure !
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 16:28