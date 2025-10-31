Contrairement à son grand rival, Carlos Alcaraz, qui a toujours autant de mal à évoluer dans les conditions parisiennes, Jannik Sinner a passé un cap en se qualifiant pour la première fois de sa carrière en quarts de finale du Rolex Paris Masters.
Vainqueur de Bergs et de Cerundolo, le 2e joueur mondial sera opposé à Ben Shelton ce vendredi. Un duel qu’il redoute tout particulièrement malgré un bilan très favorable dans son face‐à‐face avec l’Américain (6−1).
« Les anciennes confrontations n’ont pas d’importance. Ben est un joueur incroyable, surtout en indoor. C’est vraiment compliqué de retourner son service mais c’est un beau challenge pour moi. Je vais tout donner, comme d’habitude, et on verra bien. Mais je suis déjà heureux d’être pour la première fois en quarts de finale sur ce tournoi », a déclaré l’Italien en zone mixte après sa victoire en huitièmes de finale.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 14:44