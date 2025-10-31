AccueilATPATP - Rolex Paris MastersJannik Sinner, très méfiant avant d'affronter Ben Shelton en quarts de finale...
ATP - Rolex Paris Masters

Jannik Sinner, très méfiant avant d’af­fronter Ben Shelton en quarts de finale : « Les confron­ta­tions n’ont pas d’importance »

Contrairement à son grand rival, Carlos Alcaraz, qui a toujours autant de mal à évoluer dans les condi­tions pari­siennes, Jannik Sinner a passé un cap en se quali­fiant pour la première fois de sa carrière en quarts de finale du Rolex Paris Masters. 

Vainqueur de Bergs et de Cerundolo, le 2e joueur mondial sera opposé à Ben Shelton ce vendredi. Un duel qu’il redoute tout parti­cu­liè­re­ment malgré un bilan très favo­rable dans son face‐à‐face avec l’Américain (6−1).

« Les anciennes confron­ta­tions n’ont pas d’im­por­tance. Ben est un joueur incroyable, surtout en indoor. C’est vrai­ment compliqué de retourner son service mais c’est un beau chal­lenge pour moi. Je vais tout donner, comme d’ha­bi­tude, et on verra bien. Mais je suis déjà heureux d’être pour la première fois en quarts de finale sur ce tournoi », a déclaré l’Italien en zone mixte après sa victoire en huitièmes de finale. 

Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 14:44

