ATP - Rolex Paris Masters

La grande classe de Carlos Alcaraz après sa défaite dès le deuxième tour

Par Baptiste Mulatier

Après sa défaite contre Cameron Norrie dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Carlos Alcaraz a pris le temps de féli­citer son adver­saire sur les réseaux sociaux. 

« Félicitations Cameron pour ta victoire et bonne chance pour la suite du tournoi ! À l’année prochaine, Paris ! », a écrit l’Espagnol sur le réseau social X. 

Classe.

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 15:14

