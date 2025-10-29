Après sa défaite contre Cameron Norrie dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Paris, Carlos Alcaraz a pris le temps de féli­citer son adver­saire sur les réseaux sociaux.

« Félicitations Cameron pour ta victoire et bonne chance pour la suite du tournoi ! À l’année prochaine, Paris ! », a écrit l’Espagnol sur le réseau social X.

Congratulations @cam_norrie for the win and good luck for the rest of the tour­na­ment ! 🤝🏻 See you next year Paris ! 🫶🏻❤️ pic.twitter.com/rRzVU2mB0K — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) October 29, 2025

Classe.