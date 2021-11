Défait en trois manches par Gaël Monfils ce mercredi au deuxième tour de Paris‐Bercy, Adrian Mannarino a logi­que­ment été inter­rogé sur la sélec­tion de l’équipe de France de Coupe Davis. Alors qu’Ugo Humbert a d’ores et déjà déclaré forfait, tout comme Gaël Monfils, Adrian se verrait bien être le dernier appelé aux côtés de Arthur Rinderknech, Richard Gasquet et de la paire Herbert/Mahut. Pour rappel, Sébastien Grosjean, le capi­taine, s’est donné jusqu’au 14 novembre et la fin du Challenger de Roanne pour se décider.

« C’est sûr que ce serait une grosse satis­fac­tion d’être sélec­tionné dans l’équipe. Il y a tous les joueurs fran­çais qui ont envie de bien faire et de bien jouer en cette fin d’année. Après, moi, j’ai eu une saison qui était diffi­cile. J’arrive main­te­nant à être en pleine forme sur ces 4 ou 5 derniers tour­nois. J’ai réussi à faire abstrac­tion de cela, et à plutôt bien jouer dans ces tournois‐là. Du coup, je sais que quoi qu’il arrive, c’est une période où je joue bien. J’essaye de faire mon job de mon côté, et de bien jouer, et de montrer que je suis un très bon joueur de tennis dans ces condi­tions. Et puis après, voilà, le capi­taine choi­sira un joueur en fonc­tion des résul­tats ici, et peut‐être de la suite. Ensuite, on s’adap­tera. En tout cas, moi, c’est un objectif qui est assez impor­tant, et qui me ferait vache­ment plaisir. »