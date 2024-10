Invité sur le plateau de France Télévision avant le début du Masters 1000 de Paris‐Bercy, où il a triomphé en 2020, Daniil Medvedev a évoqué sa rela­tion instable avec le public français.

« Parfois, j’ar­rive à séduire le public fran­çais, et parfois je n’y arrive pas. À Bercy et à Roland‐Garros, c’est pareil. Il y a des jours où tout le stade est derrière moi et des jours où tout le stade est contre moi. Les Français sont diffi­ciles à séduire. Un jour on t’aime et un autre jour on ne t’aime pas. On va voir comment ça va se passer cette année. »

A noter que le 5e joueur mondial affron­tera pour son entrée en lice au deuxième tour le vain­queur du duel entre Alexei Popyrin et Matteo Berrettini.