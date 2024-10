Dans des propos accordés au Guardian, quelques jours après avoir disputé chez lui, à Vienne, le dernier match de sa carrière, Dominic Thiem a fait passer un message au circuit.

« Je pense que la façon dont nous prati­quons ce sport n’est pas saine et qu’à un moment donné, une ou plusieurs parties du corps s’ef­fondrent. Vous pouvez le voir avec presque tous les joueurs, il n’y a aucun joueur qui n’est pas blessé tout au long de sa carrière. C’est le propre du sport profes­sionnel. Et dans mon cas, c’était le poignet. Ce n’est pas vrai­ment surpre­nant, car il est évident que j’uti­li­sais beau­coup le poignet, surtout en coup droit, et c’était l’une des choses les plus impor­tantes pour moi, les derniers instants avant de frapper la balle, d’ac­cé­lérer un peu plus avec le poignet. Je faisais cela proba­ble­ment des millions de fois, et à un moment donné, c’est aussi ce que le médecin a dit. Le poignet est devenu un peu trop faible et il s’est cassé. Après cela, je n’ai plus jamais eu la même sensation ».