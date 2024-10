Lors d’une inter­view accordée à La Stampa avant le début du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Jannik Sinner s’est comparé avec beau­coup d’hu­mi­lité à son rival, Carlos Alcaraz.

« Ce que Carlos fait sur un court de tennis est excep­tionnel et très spec­ta­cu­laire. Je ne sais pas si un jour je devien­drai un joueur de tennis comme lui, car ma plus grande qualité est la soli­dité, mais je peux aussi frapper des coups gagnants quand il le faut. Alcaraz me rappelle, d’une certaine manière, Nadal, par sa façon de presser dès le premier point et de courir sur le court. Il sait comment enflammer le public, alors que je suis beau­coup plus cool »