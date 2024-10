Tombeur de Frances Tiafoe au premier tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy, deux jours seule­ment après sa victoire en finale à Bâle contre Ben Shelton, Giovanni Mpetshi Perricard a encore claqué 28 aces ce mardi, pour 13 doubles fautes.

En confé­rence de presse, le Français de 21 ans, désor­mais 31e mondial, a évoqué les risques pris sur seconde balle.

« Mon jeu est assez risqué. (Rires) Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ça ne va jamais changer ma façon de penser. Ce n’est pas parce que le score va être diffé­rent que je vais en mettre un peu moins. Au contraire, c’est là que je risque de faire la double faute. J’en ai fait 13 ce mardi. Après, on n’est pas à Bâle : le terrain est complè­te­ment diffé­rent, les balles sont diffé­rentes. J’ai eu très peu d’adap­ta­tion, c’était mon premier match en court. Je n’avais jamais joué sur ce court avant, même l’année dernière en quali­fi­ca­tions. Cela fait partie de mon jeu, cela fait partie de ce que je veux mettre en place. Il y a de bons côtés. Claquer un ace sur balle de break, c’est sympa mais quand tu fais une double pour perdre le premier, là c’est un peu moins sympa. Cela fait partie du risque. C’est 50/50. Je suis prêt à assumer ce risque jusqu’à la fin de ma carrière. Je sais que ça va me rapporter plus de points que l’inverse. »