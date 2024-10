Bizarrement programmé en dernière rota­tion ce mardi soir sur le central de l’Accor Arena face à Casper Ruud au deuxième tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Jordan Thompson s’est récem­ment exprimé sur le site de l’Open d’Australie à propos de sa très belle saison 2024.

Et l’Australien a forcé­ment évoqué sa victoire face à Rafael Nadal en janvier à l’oc­ca­sion des quarts de finale de l’ATP 250 de Brisbane.

« Bien sûr, Brisbane a été le moment le plus spécial, au début de l’année. J’ai eu l’oc­ca­sion d’af­fronter l’une de mes idoles, Rafael Nadal, dans un tour impor­tant comme les quarts de finale et à domi­cile, un vendredi soir à Brisbane et avec le public devant moi. Je sais qu’il reve­nait de bles­sure, mais battre Rafa est une victoire dont je me souvien­drai toute ma vie. Je dois encore me pincer un jour quand je pense à la chance que j’ai. »