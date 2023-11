« Ce que j’ai appris contre Djokovic ? Rien, mec », lâchait Andrey Rublev avant de retrouver Novak en demi‐finales du Masters 1000 de Paris‐Bercy. Passé proche d’une deuxième victoire contre l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, le Russe est désor­mais mené 5–1 dans ses face‐à‐face avec Djokovic, qu’il espère ne plus jamais affronter !

« J’ai l’im­pres­sion d’avoir réalisé une très bonne semaine. Contre Djokovic, je jouais à un très bon niveau, je contrô­lais de très bonnes émotions, donc on dirait que j’avance dans la bonne direc­tion et le plus impor­tant est de conti­nuer. Ce que je dois faire la prochaine fois contre lui ? Non, non, non. Je ne veux pas jouer contre lui la prochaine fois. C’est tout ce que je demande », a déclaré en souriant Rublev face aux médias.