Auteur d’une perfor­mance XXL face au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz ce vendredi, Holger Rune a mérité sa victoire, qui le propulse en demi‐finales du Masters 1000 pari­sien. Avant de se tourner vers son match contre Felix Auger‐Aliassime, le jeune danois a réagi à l’abandon de son adver­saire, au début du tie‐break du deuxième set.

« Je n’ai rien remarqué. J’ai été surpris du temps mort médical, je ne pensais pas qu’il allait le prendre. Le premier service au tie‐break était très bon, il a fait un bon service sur le T et, bien sûr, après il a servi beau­coup plus lente­ment que d’ha­bi­tude, mais je n’ai rien remarqué de parti­cu­lier. Bien sûr, je ne suis pas dans son corps, s’il sent quelque chose évidem­ment il le sent. J’ai essayé de me concen­trer sur moi‐même, d’être dans ma bulle », a confié le 18e mondial.