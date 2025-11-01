Les obser­va­teurs ont tous pensé que Shelton pouvait mettre en danger Sinner, et ils se sont trompés. Il faut dire que Jannik a été bien meilleur que la veille. En zone mixte, il a évoqué cette trans­for­ma­tion chez nos collègues de l’Equipe.

« C’est mon meilleur match de la semaine. C’est la première fois que je suis en demies finale. Je suis très heureux, je savais que ça allait un match diffi­cile, que ce serait diffi­cile à contrôler à cause de son service. Contre Ben, ce n’est pas facile, il y avait un peu de tension avant le match, c’est normal. Mais aujourd’hui j’ai très bien retourné, j’ai été très solide en fond de court aussi. Très content de mon match. On verra demain (samedi en demies) comment je me sens, ce sera un match très diffi­cile (contre Daniil Medvedev ou Alexander Zverev) mais aujourd’hui, je suis très content, d’à peu près tout »