Vacherot entre Djokovic, Nadal et Federer, la folie se poursuit !

Mais où et quand va s’ar­rêter Valentin Vacherot ? 

Tombeur de Cameron Norrie (qui avait battu Carlos au tour précé­dent) en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters (7–6[4], 6–4), le Monégasque vient d’en­chaîner une dixième victoire consé­cu­tive en Masters 1000. 

Parmi les joueurs ayant disputé au moins dix matchs en Masters 1000, Vacherot est désor­mais le troi­sième joueur ayant le meilleur pour­cen­tage de victoires (78,57%), derrière Novak Djokovic, Rafael Nadal, et devant Roger Federer. 

La folie Vacherot continue. Et il affron­tera Felix Auger‐Aliassime ou Daniel Altmaier pour une place dans le dernier carré. 

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 13:45

