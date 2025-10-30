Mais où et quand va s’arrêter Valentin Vacherot ?
Tombeur de Cameron Norrie (qui avait battu Carlos au tour précédent) en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters (7–6[4], 6–4), le Monégasque vient d’enchaîner une dixième victoire consécutive en Masters 1000.
Parmi les joueurs ayant disputé au moins dix matchs en Masters 1000, Vacherot est désormais le troisième joueur ayant le meilleur pourcentage de victoires (78,57%), derrière Novak Djokovic, Rafael Nadal, et devant Roger Federer.
New big four https://t.co/6O5yMPdlX2— José Morgado (@josemorgado) October 30, 2025
La folie Vacherot continue. Et il affrontera Felix Auger‐Aliassime ou Daniel Altmaier pour une place dans le dernier carré.
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 13:45