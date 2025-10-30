En déplacement à Hong Kong, où il a rendu visite à son académie locale, Rafael Nadal s’est confié dans des propos relayés par Ubitennis.
Le champion espagnol a notamment expliqué pourquoi il n’a jamais cassé de raquette au cours de sa carrière.
« Parfois, j’aurais voulu le faire, mais c’est une question de maîtrise de soi. Si je l’avais fait quand j’étais enfant, mon père m’aurait traîné hors du court. C’est grâce à l’éducation qu’il m’a donnée que je me suis toujours comporté ainsi. »
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 14:08