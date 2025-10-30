En dépla­ce­ment à Hong Kong, où il a rendu visite à son académie locale, Rafael Nadal s’est confié dans des propos relayés par Ubitennis.

Le cham­pion espa­gnol a notam­ment expliqué pour­quoi il n’a jamais cassé de raquette au cours de sa carrière.

« Parfois, j’au­rais voulu le faire, mais c’est une ques­tion de maîtrise de soi. Si je l’avais fait quand j’étais enfant, mon père m’au­rait traîné hors du court. C’est grâce à l’édu­ca­tion qu’il m’a donnée que je me suis toujours comporté ainsi. »