AccueilATPRafael Nadal : "Si j'avais fait ça quand j'étais enfant, mon père...
ATP

Rafael Nadal : « Si j’avais fait ça quand j’étais enfant, mon père m’au­rait traîné hors du court »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

707

En dépla­ce­ment à Hong Kong, où il a rendu visite à son académie locale, Rafael Nadal s’est confié dans des propos relayés par Ubitennis.

Le cham­pion espa­gnol a notam­ment expliqué pour­quoi il n’a jamais cassé de raquette au cours de sa carrière. 

« Parfois, j’au­rais voulu le faire, mais c’est une ques­tion de maîtrise de soi. Si je l’avais fait quand j’étais enfant, mon père m’au­rait traîné hors du court. C’est grâce à l’édu­ca­tion qu’il m’a donnée que je me suis toujours comporté ainsi. »

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 14:08

Article précédent
Vacherot entre Djokovic, Nadal et Federer, la folie se poursuit !
Article suivant
Nadine Vacherot, mère de Valentin : « Mardi, dans le métro, j’ai dit à mon mari : il peut jouer niveau Top 10 »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.