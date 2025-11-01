Sur la lancée de son impres­sion­nante fin de saison, Félix Auger‐Aliassime a livré une pres­ta­tion plus que solide face à Alexander Bublik en demi‐finales du Rolex Paris Masters.

Vainqueur 7–6(3), 6–4 en 1h40 de jeu, le Canadien, qui s’est qualifié pour la deuxième finale en Masters 1000 de sa carrière, a évoqué le rôle fonda­mental de la confiance dans ses récents résultats.

« Je suis telle­ment heureux. Une finale de Masters 1000, ça sonne si bien. On ne joue pas ces finales tous les jours. J’espère pouvoir aller au bout et remporter le titre. Mais en ce qui concerne aujourd’hui, quand on entre dans un Masters, chaque match est diffi­cile… c’est relevé… On est toujours un peu curieux de voir comment notre jeu va se mesurer. J’ai une profonde confiance en mon jeu, je sais ce que je peux faire contre les meilleurs joueurs du monde, mais il faut quand même aller l’exécuter. Aujourd’hui, j’ai vrai­ment bien joué et je suis content du résultat », a déclaré celui qui sera qualifié pour le Masters Turin en cas de sacre ce dimanche.

