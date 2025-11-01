Sur la lancée de son impressionnante fin de saison, Félix Auger‐Aliassime a livré une prestation plus que solide face à Alexander Bublik en demi‐finales du Rolex Paris Masters.
Vainqueur 7–6(3), 6–4 en 1h40 de jeu, le Canadien, qui s’est qualifié pour la deuxième finale en Masters 1000 de sa carrière, a évoqué le rôle fondamental de la confiance dans ses récents résultats.
« Je suis tellement heureux. Une finale de Masters 1000, ça sonne si bien. On ne joue pas ces finales tous les jours. J’espère pouvoir aller au bout et remporter le titre. Mais en ce qui concerne aujourd’hui, quand on entre dans un Masters, chaque match est difficile… c’est relevé… On est toujours un peu curieux de voir comment notre jeu va se mesurer. J’ai une profonde confiance en mon jeu, je sais ce que je peux faire contre les meilleurs joueurs du monde, mais il faut quand même aller l’exécuter. Aujourd’hui, j’ai vraiment bien joué et je suis content du résultat », a déclaré celui qui sera qualifié pour le Masters Turin en cas de sacre ce dimanche.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 16:41