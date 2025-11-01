AccueilATPATP - Rolex Paris MastersVainqueur de Bublik et qualifié en finale, Auger-Aliassime envoie un sacré message...
ATP - Rolex Paris Masters

Vainqueur de Bublik et qualifié en finale, Auger‐Aliassime envoie un sacré message au reste du circuit : « J’ai une profonde confiance en mon jeu, je sais ce que je peux faire contre les meilleurs joueurs du monde »

Thomas S
Par Thomas S

-

253

Sur la lancée de son impres­sion­nante fin de saison, Félix Auger‐Aliassime a livré une pres­ta­tion plus que solide face à Alexander Bublik en demi‐finales du Rolex Paris Masters.

Vainqueur 7–6(3), 6–4 en 1h40 de jeu, le Canadien, qui s’est qualifié pour la deuxième finale en Masters 1000 de sa carrière, a évoqué le rôle fonda­mental de la confiance dans ses récents résultats. 

« Je suis telle­ment heureux. Une finale de Masters 1000, ça sonne si bien. On ne joue pas ces finales tous les jours. J’espère pouvoir aller au bout et remporter le titre. Mais en ce qui concerne aujourd’hui, quand on entre dans un Masters, chaque match est diffi­cile… c’est relevé… On est toujours un peu curieux de voir comment notre jeu va se mesurer. J’ai une profonde confiance en mon jeu, je sais ce que je peux faire contre les meilleurs joueurs du monde, mais il faut quand même aller l’exécuter. Aujourd’hui, j’ai vrai­ment bien joué et je suis content du résultat », a déclaré celui qui sera qualifié pour le Masters Turin en cas de sacre ce dimanche. 

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 16:41

Article précédent
Le joli geste de Bublik à Auger‐Aliassime pendant leur demi‐finale
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Paris en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.