Personnage à la fois dérou­tant et atta­chant, Alexander Bublik ne laisse pas indifférent.

Capable du meilleur comme du pire, le Kazakh, opposé ce samedi à Félix Auger‐Aliassime en demi‐finales du Rolex Paris Masters, n’a pas trahi sa répu­ta­tion en explo­sant sa raquette au sol au début de la deuxième manche avant d’en­voyer un coeur avec les doigts au Canadien, obligé de nettoyer les dégâts après le chan­ge­ment de côté.

Auger‐Aliassime cleans up the remains of Bublik’s racket.



The Kazakh thanks him. 🫶 pic.twitter.com/ZzoWnCr5fw — José Morgado (@josemorgado) November 1, 2025

Du Bublik dans le texte.