ATP - Rolex Paris Masters

Le joli geste de Bublik à Auger‐Aliassime pendant leur demi‐finale

Personnage à la fois dérou­tant et atta­chant, Alexander Bublik ne laisse pas indifférent. 

Capable du meilleur comme du pire, le Kazakh, opposé ce samedi à Félix Auger‐Aliassime en demi‐finales du Rolex Paris Masters, n’a pas trahi sa répu­ta­tion en explo­sant sa raquette au sol au début de la deuxième manche avant d’en­voyer un coeur avec les doigts au Canadien, obligé de nettoyer les dégâts après le chan­ge­ment de côté. 

Du Bublik dans le texte. 

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 16:22

