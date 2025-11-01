Personnage à la fois déroutant et attachant, Alexander Bublik ne laisse pas indifférent.
Capable du meilleur comme du pire, le Kazakh, opposé ce samedi à Félix Auger‐Aliassime en demi‐finales du Rolex Paris Masters, n’a pas trahi sa réputation en explosant sa raquette au sol au début de la deuxième manche avant d’envoyer un coeur avec les doigts au Canadien, obligé de nettoyer les dégâts après le changement de côté.
Auger‐Aliassime cleans up the remains of Bublik’s racket.— José Morgado (@josemorgado) November 1, 2025
The Kazakh thanks him. 🫶 pic.twitter.com/ZzoWnCr5fw
Du Bublik dans le texte.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 16:22