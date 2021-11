Certes, le public fran­çais aurait aimé voir Hugo Gaston en demi‐finales du Masters 1000 pari­sien. Mais il y a de quoi se consoler avec un magni­fique, un allé­chant, un sublime duel en prévi­sion entre Alexander Zverev et Daniil Medvedev.

Une demi‐finale de rêve, qui fait aussi office de revanche de la finale 2020 à Bercy. Medvedev s’était imposé en trois sets. Les deux monstres se sont affrontés neuf fois. Zverev a l’avan­tage avec cinq parties remportés, même s’il a perdu les trois dernières. Sa dernière victoire remonte au Masters 2019, à Londres, en indoor.

Les deux joueurs sont dans une forme épous­tou­flante. Zverev a remporté 22 de ses 24 matchs depuis son sacre aux Jeux Olympiques. Medvedev est lui reparti vain­queur 21 fois de ses 23 dernières appa­ri­tions, avec des titres à Toronto et bien sûr à l’US Open.

Si le service sera impor­tant ce samedi après‐midi, il ne sera peut‐être pas primor­dial. Avec la lenteur du court à Bercy, souli­gnée par le numéro 2 mondial, les échanges s’an­noncent intenses, rudes et plus longs que prévus. Le show peut commencer, et ce n’est qu’un avant‐goût du Masters, qui commence déjà dimanche 14 novembre.