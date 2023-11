Alexander Zverev, éliminé en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy par Stefanos Tsitsipas, n’aura pas tremblé longtemps.

Alors qu’il a utilisé ce vendredi une clause d’urgence lui permet­tant d’in­té­grer le tableau de l’ATP 250 de Sofia, prévu la semaine prochaine, au cas où il lui manque­rait quelques points pour défi­ni­ti­ve­ment valider son billet pour le Masters de Turin (12 au 19 novembre), l’Allemand peut souf­fler un grand coup avec la victoire de Grigor Dimitrov sur Hubert Hurkacz en quarts de finale du tournoi parisien.

Auteur d’une excel­lente fin de saison (demi‐finales à Chengdu et à Shanghaï, quart à Pékin), le Bulgare, impres­sion­nant de justesse, a livré une partie extrê­me­ment solide face au redou­table 11e mondial, qu’il bat en trois sets et pour la quatrième fois en autant de confron­ta­tions (6−1, 4–6, 6–4, en 1h39 de jeu).

Pour une place en finale, Dimitrov affron­tera le vain­queur du match entre Stefanos Tsitsipas et Karen Khachanov.

Semi‐final bound 😮‍💨



Dimitrov over­comes Hurkacz 6–1 4–6 6–4 to reach the last four 👑#RolexParisMasters pic.twitter.com/LOPWNN42LV