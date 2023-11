Le forfait plus qu’embarrassent de Jannik Sinner à Bercy continue de faire beau­coup parler.

La PTPA (l’as­so­cia­tion des joueurs de tennis profes­sion­nels, co‐fondée par Novak Djokovic avec Vasek Pospisil), « en guerre » contre l’ATP sur de nombreux sujets comme la program­ma­tion et le manque de récu­pé­ra­tion pour les joueurs, a fait passer un message :

« 24 heures extrê­me­ment diffi­ciles pour Jannik qui a dû se retirer du Rolex Paris Masters en raison de la fatigue causée par son match de fin de soirée. Il est plus impor­tant que jamais que les joueurs s’ex­priment d’une seule voix pour relever des défis tels que la program­ma­tion des matchs. »

An extre­mely chal­len­ging 24 hours for @janniksin led him to with­draw from the Rolex Paris Masters tour­na­ment due to fatigue from his late‐night match.



It's more impor­tant than ever for players to have a unified voice to address chal­lenges like match sche­du­ling.