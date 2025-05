Lors de son passage ce lundi en confé­rence de presse avant le début du Masters 1000 de Rome, marquant son grand retour suite à sa suspen­sion de trois mois, Jannik Sinner, après avoir évoqué le moment le plus diffi­cile pendant cette période, le peu de message reçu de la part de ses collègues et sa situa­tion amou­reuse, est revenu sur ses attentes dans la capi­tale italienne.

Et visi­ble­ment, elles sont presque nulles.

« L’objectif, c’est Paris. Je n’ai pas d’at­tente sur ce tournoi. Je suis resté inactif pendant telle­ment long­temps et je n’ai aucune indi­ca­tion ou certi­tude sur la façon dont je vais jouer pour mon retour. Je ne suis pas là pour battre qui que ce soit, je vais essayer de passer le premier tour et on verra ce qui peut se passer. C’est diffi­cile de démarrer un nouveau tournoi sans le moindre rythme. »