Après trois mois loin des courts, Jannik Sinner va faire son grand retour à la compé­ti­tion, au Masters 1000 de Rome (du 7 au 18 mai).

Pendant cette période, certaines rumeurs ont surgi autour du numéro 1 mondial, côté cœur en parti­cu­lier. S’il a bien rompu avec la joueuse russe Anna Kalinskaya, il a récem­ment été pris en photo par la presse people italienne auprès d’une top modèle russe.

Mais en confé­rence de presse d’avant tournoi, le triple cham­pion du Grand Chelem a remis les choses au clair sur sa vie personnelle.

« On s’in­té­resse beau­coup à moi, même en dehors du terrain. Et j’ai aussi été très surpris de voir des photos, qui n’ont rien de sérieux [sourire]. Je ne suis pas en couple. Donc, si quel­qu’un me pose la ques­tion, tout va bien. »