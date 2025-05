Dans un long entre­tien accordé à El Mundo, dans lequel divers sujets ont été abordés, Boris Becker s’est attardé sur le cas de Carlos Alcaraz.

Si le jeune espa­gnol est parfois comparé à son compa­triote Rafael Nadal, la légende Allemande a toute­fois émis une réserve quant à la capa­cité du jeune Espagnol à supporter indé­fi­ni­ment cette pres­sion d’être et de devoir rester au sommet.

« C’est une pres­sion très diffi­cile à supporter, car il n’y a qu’un seul Rafa et il n’y en aura qu’un seul. Cela dit, Carlos est en train de laisser sa propre empreinte à sa manière. Il est encore très jeune et le meilleur reste à venir, mais il est impos­sible de deviner combien de temps un joueur de tennis va rester au sommet. J’aimerais que Carlos joue encore 10 ou 15 ans, car pour moi, c’est le joueur de tennis le plus passion­nant dans le monde actuel­le­ment. Les Espagnols, et surtout les jour­na­listes, doivent faire atten­tion et ne pas le juger trop sévè­re­ment à chaque fois qu’il perd un match, car c’est un joueur très diffé­rent de ce qu’é­tait Nadal. Carlos a plus de talent naturel, mais aucun autre sportif dans l’his­toire n’a eu et n’aura jamais le cœur de Rafa. Carlos est fantas­tique, Novak [Djokovic] et Roger [Federer] sont des légendes, mais Rafa était à un autre niveau de compé­ti­ti­vité. Si, dans un tournoi, vous voyiez que vous alliez affronter Nadal… Bonne chance, mon ami. »