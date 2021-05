Vainqueur de Jannik Sinner en deux manches 7–5, 6–4, Rafael Nadal a livré un match complet dans tous les compar­ti­ments du jeu que ce soit mental, tactique ou physique.

Lui qui connait son poten­tiel était donc ravi en confé­rence de presse : « Je pense que j’ai joué un match complet, j’ai fait peu d’er­reurs. Je sentais très bien la balle sur mon coup droit. Avec le revers, j’ai fait aussi de bonnes choses et surtout j’ai eu le senti­ment de contrôler la partie, d’avoir toujours des possi­bi­lités. J’ai eu un quelques bons matches sur terre cette année et la tendance géné­rale main­te­nant est posi­tive. Ce match face à un adver­saire aussi diffi­cile avait une saveur parti­cu­lière. C’est au final une victoire pres­ti­gieuse qui me permet d’avancer dans le tournoi. L’autre grande satis­fac­tion c’est mon niveau de concen­tra­tion qui a été constant durant toute la partie »