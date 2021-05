En marge de la confé­rence de presse, Guy Forget, le direc­teur de Roland Garros, a été inter­rogé sur le cas Roger Federer par un jour­na­liste anglais. Guy, qui a toujours été fan du Suisse, a donc livré son analyse. La venue du Suisse ne l’étonne d’ailleurs pas.

« Que Roger vienne jouer Roland Garros me parait logique. Cela va lui permettre de jouer, et surtout de se tester. La terre battue est une surface vivante qui vous oblige à être précis dans vos place­ments. Plus Federer sera bon à Roland Garros, meilleur il sera à Wimbledon. Si Rafael Nadal n’avait pas existé Federer aurait au moins eu 5 ou 6 titres à Roland, j’en suis persuadé. Concernant cette édition, je pense qu’il peut tout à fait arriver en deuxième semaine. »