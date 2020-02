Cristian Garin (18e) se plaît dans cette tournée sud-américaine. Le Chilien a remporté les tournois de Cordoba et Rio et reste sur dix victoires de rang. Devant son public, le natif de Santiago disputera les quarts de finale face au Brésilien Thiago Seyboth Wild (182e). Il tentera de poursuivre son incroyable série et pourquoi pas rêver d’un triplé.