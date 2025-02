Corentin Moutet est vu par beau­coup de fans de tennis comme un ‘clown’, et cela ne risque pas de s’ar­ranger. Opposé au Bosnien Damir Dzumhur lors de son premier tour à Santiago de Chile, le Français a surpris tout le monde en prenant en photo l’im­pact d’une balle qu’il jugeait faute.

Au final, tout ce qu’il a gagné en montrant sa photo à son adver­saire et au super­vi­seur est un point de péna­lité, qui a en plus permis à Dzhumur de mener 3–0 dans le troi­sième set et de s’im­poser par la suite.

Moutet le tomó una foto a una pelota que según el fue mala, se la mostró al super­visor y a Dzumhur y recibió point penalty. 3–0 el bosnio en el tercer set. @Septimo_Game pic.twitter.com/u8v6uA29ot — Ariel Román (@arielago) February 25, 2025

Même avec l’ar­bi­trage auto­ma­tique, Corentin trouve toujours un moyen d’ajouter un peu de piquant dans ses matchs…