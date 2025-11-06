Tout juste retraité, Nicolas Mahut n’en est pas moins occupé, puis­qu’il est depuis quelques temps déjà l’en­traî­neur de Benjamin Bonzi, et consul­tant chez Eurosport, où il a livré ses impres­sions sur l’était du tennis Français masculin en cette fin d’année 2025. Même s’il en tire un bilan plutôt positif, l’ex numéro un mondial en double estime que les Bleus feront certai­ne­ment mieux en 2026, et est impa­tient de revoir Arthur Fils en forme.

« Arthur Rinderknech ne fait que progresser, Corentin Moutet est presque top 30, donc ça va entraîner les autres derrière. Mais moi, j’at­tends le retour d’Arthur Fils, pour qu’il réen­clenche sa dyna­mique et que cela profite à tout le monde derrière. Malgré tout, cela reste insuf­fi­sant. Il y a une grande densité, ce qui est bien, mais il faut encore plus, et je pense que tout le monde est ambi­tieux. Je suis très confiant pour les deux, trois années à venir, et je pense qu’on aura plus de joueurs dans le top 20. »