Tout juste retraité, Nicolas Mahut n’en est pas moins occupé, puisqu’il est depuis quelques temps déjà l’entraîneur de Benjamin Bonzi, et consultant chez Eurosport, où il a livré ses impressions sur l’était du tennis Français masculin en cette fin d’année 2025. Même s’il en tire un bilan plutôt positif, l’ex numéro un mondial en double estime que les Bleus feront certainement mieux en 2026, et est impatient de revoir Arthur Fils en forme.
« Arthur Rinderknech ne fait que progresser, Corentin Moutet est presque top 30, donc ça va entraîner les autres derrière. Mais moi, j’attends le retour d’Arthur Fils, pour qu’il réenclenche sa dynamique et que cela profite à tout le monde derrière. Malgré tout, cela reste insuffisant. Il y a une grande densité, ce qui est bien, mais il faut encore plus, et je pense que tout le monde est ambitieux. Je suis très confiant pour les deux, trois années à venir, et je pense qu’on aura plus de joueurs dans le top 20. »
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 11:47