Grigor Dimitrov a vécu un dernier semestre 2019 intéressant avec une demi-finale à l’US Open et une à Bercy pour terminer la saison. Mais depuis 2020, le Bulgare a bien du mal et son parcours au Mexique, où il est qualifié pour les demi-finales suite à sa victoire sur Stan Wawrinka (6-4, 6-4), va lui redonner le sourire. « Les derniers mois ont été très difficiles pour moi. Après ce que j’ai vécu, je suis déjà très heureux de jouer au tennis, a confié le Bulgare. Je ne prends rien pour acquis, gagner ces deux derniers matchs, dont un en sauvant des balles de match fait beaucoup du bien. Je sais ce dont je suis capable. Je ne suis pas toujours satisfait mais je reste concentré sur les choses que je dois faire et travailler. »

Grigor Dimitrov va tenter de confirmer son renouveau face à Rafael Nadal qu’il n’a battu qu’une seule fois en 13 confrontations (Pékin en 2016) : « Rafa est le favori. Nous avons déjà joué à plusieurs reprises et j’ai perdu des matchs très difficiles contre lui. Le battre est l’un des plus grands défis de notre sport.«