Vainqueur de Jannik Sinner qui a du aban­donner pétri de crampes, le joueur hollan­dais a dans un premier temps fait preuve d’une belle empa­thie envers l’Italien.

Lors de sa confé­rence de presse, il a aussi insisté malgré les circons­tances assez spéciales sur la qualité du tennis qu’il avait été capable de produire.

Ce n’est pas un manque de respect vis à vis de Jannik car il est clair que c’est bien parce qu’il a poussé l’Italien que celui‐ci a craqué physiquement.

« J’ai prouvé une fois de plus que je pouvais riva­liser avec les meilleurs du monde. C’est un joueur en forme, qui a été bon tout au long des deux sets. J’en suis donc très content. Je pense que cela montre aussi que lorsque je suis serein, je peux faire ce genre de choses. Quand je suis calme, menta­le­ment et physi­que­ment, je peux y arriver et riva­liser avec ces gars‐là. Cela me donne beau­coup de confiance »