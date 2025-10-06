Vainqueur de Jannik Sinner qui a du abandonner pétri de crampes, le joueur hollandais a dans un premier temps fait preuve d’une belle empathie envers l’Italien.
Lors de sa conférence de presse, il a aussi insisté malgré les circonstances assez spéciales sur la qualité du tennis qu’il avait été capable de produire.
Ce n’est pas un manque de respect vis à vis de Jannik car il est clair que c’est bien parce qu’il a poussé l’Italien que celui‐ci a craqué physiquement.
« J’ai prouvé une fois de plus que je pouvais rivaliser avec les meilleurs du monde. C’est un joueur en forme, qui a été bon tout au long des deux sets. J’en suis donc très content. Je pense que cela montre aussi que lorsque je suis serein, je peux faire ce genre de choses. Quand je suis calme, mentalement et physiquement, je peux y arriver et rivaliser avec ces gars‐là. Cela me donne beaucoup de confiance »
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 08:41