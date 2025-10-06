AccueilATPATP - ShanghaiAprès le fair play, Griekspoor parle tennis : "J'ai prouvé une fois...
ATP - Shanghai

Après le fair play, Griekspoor parle tennis : « J’ai prouvé une fois de plus que je pouvais riva­liser avec les meilleurs du monde »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

400

Vainqueur de Jannik Sinner qui a du aban­donner pétri de crampes, le joueur hollan­dais a dans un premier temps fait preuve d’une belle empa­thie envers l’Italien. 

Lors de sa confé­rence de presse, il a aussi insisté malgré les circons­tances assez spéciales sur la qualité du tennis qu’il avait été capable de produire. 

Ce n’est pas un manque de respect vis à vis de Jannik car il est clair que c’est bien parce qu’il a poussé l’Italien que celui‐ci a craqué physiquement.

« J’ai prouvé une fois de plus que je pouvais riva­liser avec les meilleurs du monde. C’est un joueur en forme, qui a été bon tout au long des deux sets. J’en suis donc très content. Je pense que cela montre aussi que lorsque je suis serein, je peux faire ce genre de choses. Quand je suis calme, menta­le­ment et physi­que­ment, je peux y arriver et riva­liser avec ces gars‐là. Cela me donne beau­coup de confiance »

Publié le lundi 6 octobre 2025 à 08:41

Article précédent
Alcaraz avait raison et prend le large sur Sinner
Article suivant
Benoit Maylin : « Si Sinner crampe, en plus en session de nuit où c’est plus suppor­table et respi­rable, c’est essen­tiel­le­ment à cause de Griekspoor qui a été énorme »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.