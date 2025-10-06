Observateur attentif du tennis, Benoit n’a pas sa langue dans sa poche et concernant l’abandon de Jannik Sinner son avis est très clair.
C’est bien sympa de dire que les conditions de jeu à Shanghaï sont terribles, et que c’est pour ça que SINNER ABANDONNE.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 6, 2025
Sauf que non, s’il crampe, en plus en session de nuit où c’est plus supportable et respirable, c’est ESSENTIELLEMENT À CAUSE DE GRIEKSPOOR, qui a été énorme. pic.twitter.com/D1qb3GdSIM
