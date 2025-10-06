AccueilATPATP - ShanghaiBenoit Maylin : "Si Sinner crampe, en plus en session de nuit...
ATP - Shanghai

Benoit Maylin : « Si Sinner crampe, en plus en session de nuit où c’est plus suppor­table et respi­rable, c’est essen­tiel­le­ment à cause de Griekspoor qui a été énorme »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

95

Observateur attentif du tennis, Benoit n’a pas sa langue dans sa poche et concer­nant l’abandon de Jannik Sinner son avis est très clair.

« C’est bien sympa de dire que les condi­tions de jeu à Shanghaï sont terribles, et que c’est pour ça que SINNER ABANDONNE. Sauf que non, s’il crampe, en plus en session de nuit où c’est plus suppor­table et respi­rable, c’est ESSENTIELLEMENT À CAUSE DE GRIEKSPOOR, qui a été énorme »

Publié le lundi 6 octobre 2025 à 09:20

Article précédent
Après le fair play, Griekspoor parle tennis : « J’ai prouvé une fois de plus que je pouvais riva­liser avec les meilleurs du monde »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.