Observateur attentif du tennis, Benoit n’a pas sa langue dans sa poche et concer­nant l’abandon de Jannik Sinner son avis est très clair.

C’est bien sympa de dire que les condi­tions de jeu à Shanghaï sont terribles, et que c’est pour ça que SINNER ABANDONNE.



Sauf que non, s’il crampe, en plus en session de nuit où c’est plus suppor­table et respi­rable, c’est ESSENTIELLEMENT À CAUSE DE GRIEKSPOOR, qui a été énorme. pic.twitter.com/D1qb3GdSIM — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 6, 2025

