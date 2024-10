Arnaud Clément a visi­ble­ment été impres­sionné par Novak Djokovic.

Aux commen­taires sur Eurosport à l’oc­ca­sion de la victoire expresse du Serbe face à Flavio Cobolli au 3e tour du Masters 1000 de Shanghai ce mardi, l’an­cien joueur trico­lore a estimé que l’homme aux 24 Grands Chelem était à son meilleur niveau sur cette fin de saison.

« On en parlait déjà lors de son premier tour contre Michelsen. Il est capable de gérer à chaque fois parfai­te­ment ses retours à la compé­ti­tion, de retrouver quasi immé­dia­te­ment, en un claque­ment de doigts le rythme sur le court, c’est quand même assez dingue. Sa perfor­mance aujourd’hui est incroyable. Il est à son meilleur on peut le dire sur cette fin de saison. À son meilleur tennis­ti­que­ment et physi­que­ment. Tous les voyants sont au vert. »