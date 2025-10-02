Interrogé sur sa diffi­culté de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, notam­ment lors des tour­nois du Grand Chelem, sa grande prio­rité, Novak Djokovic a fait une très belle décla­ra­tion lors de son passage en confé­rence de presse sur le Masters 1000 de Shanghai.

« À part les matchs que j’ai perdus contre ces deux meilleurs joueurs du monde, je pense avoir très bien joué dans les tour­nois du Grand Chelem, où j’ai atteint les demi‐finales à chaque fois. Cela en dit long sur mon niveau et ma régu­la­rité, et j’en suis bien sûr très satis­fait. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui est toujours gagnante, qui veut être la meilleure. J’ai eu la chance de vivre les plus grands moments de ce sport au cours de mes 20 ans de carrière. C’est vrai que ce n’est pas idéal, je suppose, quand on joue de grands matchs et qu’on perd contre les meilleurs joueurs du monde actuel­le­ment. Mais cela ne me décou­rage pas de conti­nuer. Je ne joue pas au tennis unique­ment pour obtenir des résul­tats et gagner des trophées, il y a plusieurs autres raisons qui me poussent à conti­nuer. L’une d’entre elles est évidem­ment de ressentir l’amour et le soutien du monde entier et d’es­pérer encore contri­buer, en parti­ci­pant à de grands événe­ments, à la crois­sance du tennis en tant que sport. C’est ce qui me motive. Cela me donne aussi la chair de poule chaque fois que je marche sur le court et que les gens m’ac­clament et m’en­cou­ragent, c’est un senti­ment merveilleux. »