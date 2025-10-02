Interrogé sur sa difficulté de rivaliser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, notamment lors des tournois du Grand Chelem, sa grande priorité, Novak Djokovic a fait une très belle déclaration lors de son passage en conférence de presse sur le Masters 1000 de Shanghai.
« À part les matchs que j’ai perdus contre ces deux meilleurs joueurs du monde, je pense avoir très bien joué dans les tournois du Grand Chelem, où j’ai atteint les demi‐finales à chaque fois. Cela en dit long sur mon niveau et ma régularité, et j’en suis bien sûr très satisfait. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui est toujours gagnante, qui veut être la meilleure. J’ai eu la chance de vivre les plus grands moments de ce sport au cours de mes 20 ans de carrière. C’est vrai que ce n’est pas idéal, je suppose, quand on joue de grands matchs et qu’on perd contre les meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais cela ne me décourage pas de continuer. Je ne joue pas au tennis uniquement pour obtenir des résultats et gagner des trophées, il y a plusieurs autres raisons qui me poussent à continuer. L’une d’entre elles est évidemment de ressentir l’amour et le soutien du monde entier et d’espérer encore contribuer, en participant à de grands événements, à la croissance du tennis en tant que sport. C’est ce qui me motive. Cela me donne aussi la chair de poule chaque fois que je marche sur le court et que les gens m’acclament et m’encouragent, c’est un sentiment merveilleux. »
Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 18:40