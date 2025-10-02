AccueilATPJo-Wilfried Tsonga sur Monfils : "C'est tout Gaël ça ! Il m'a appelé...
Jo‐Wilfried Tsonga sur Monfils : « C’est tout Gaël ça ! Il m’a appelé au dernier moment, il y a cinq jours, en me disant : « Ouais Jo, je dois faire un truc, t’es dispo ? ». C’était à l’ar­rache mais il y avait déjà pensé »

Invité par nos confrères de L’Équipe à réagir à la grande annonce de son pote, Gaël Monfils, qui prendra sa retraite à l’issue de la saison 2026, Jo‐Wilfried Tsonga est revenu sur les circons­tances de cette déci­sion et son appa­ri­tion dans une vidéo publié par « La Monf » (voir ci‐dessous).

« C’est tout Gaël ça ! Il m’a appelé au dernier moment, il y a cinq jours, en me disant : « Ouais Jo, je dois faire un truc, t’es dispo ? ». C’était à l’ar­rache mais il y avait déjà pensé, dans sa tête ce n’était pas du tout à l’ar­rache, mais comme on habite pas loin l’un de l’autre, on s’en est sortis ! »

Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 18:18

