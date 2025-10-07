AccueilATPATP - ShanghaiCraig Tiley, directeur de l'Open d'Australie : "La rivalité entre Carlos Alcaraz...
ATP - Shanghai

Craig Tiley, direc­teur de l’Open d’Australie : « La riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour­rait devenir la plus grande que nous ayons jamais connue »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

108

Dans des propos rapportés sur le site du tournoi, le direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, s’est enflammé à propos de la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Nous assis­tons à la nais­sance de ce qui pour­rait être la plus grande riva­lité que le tennis ait jamais connue. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se poussent mutuel­le­ment vers des niveaux extra­or­di­naires. Ils se poussent mutuel­le­ment vers de nouveaux sommets à chaque fois qu’ils s’af­frontent ; leurs styles contrastés donnent lieu à des matchs élec­tri­sants et ils se battent tous les deux jusqu’au dernier point. C’est une riva­lité qui pour­rait définir ce sport pour les années à venir. »

Publié le mardi 7 octobre 2025 à 10:58

