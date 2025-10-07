Dans des propos rapportés sur le site du tournoi, le direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, s’est enflammé à propos de la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Nous assis­tons à la nais­sance de ce qui pour­rait être la plus grande riva­lité que le tennis ait jamais connue. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se poussent mutuel­le­ment vers des niveaux extra­or­di­naires. Ils se poussent mutuel­le­ment vers de nouveaux sommets à chaque fois qu’ils s’af­frontent ; leurs styles contrastés donnent lieu à des matchs élec­tri­sants et ils se battent tous les deux jusqu’au dernier point. C’est une riva­lité qui pour­rait définir ce sport pour les années à venir. »