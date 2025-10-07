Dans des propos rapportés sur le site du tournoi, le directeur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, s’est enflammé à propos de la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Nous assistons à la naissance de ce qui pourrait être la plus grande rivalité que le tennis ait jamais connue. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se poussent mutuellement vers des niveaux extraordinaires. Ils se poussent mutuellement vers de nouveaux sommets à chaque fois qu’ils s’affrontent ; leurs styles contrastés donnent lieu à des matchs électrisants et ils se battent tous les deux jusqu’au dernier point. C’est une rivalité qui pourrait définir ce sport pour les années à venir. »
