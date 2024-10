Battu pour la troi­sième fois de suite par Jannik Sinner (désor­mais 4–4 dans l’his­to­rique de leurs face‐à‐face) à l’oc­ca­sion de la finale du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic a évoqué en confé­rence de presse les simi­li­tudes entre son jeu et celui de l’Italien actuellement.

« Il a énor­mé­ment amélioré son service qui est devenu une arme impor­tante de son jeu. Il est très agressif en fond de court, dès qu’il a une balle plus courte, il prend l’ini­tia­tive. Il est très solide en coup droit et en revers, ne commet pas trop d’er­reurs et essaie de faire perdre du temps à son adver­saire. Ce qu’il fait, ça me rappelle moi tout au long de ma carrière. C’est ce que j’ai fait pendant tant d’an­nées de manière constante : jouer un tennis rapide, faire perdre du temps à l’ad­ver­saire, l’étouffer. Vous voulez que vos adver­saires se sentent toujours sous pres­sion à cause de vos coups, de votre vitesse, de votre présence sur le court. »