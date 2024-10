Dans le dernier épisode de son podcast « Served with Andy Roddick », enre­gistré après l’an­nonce de la retraite de Rafael Nadal, l’an­cien numéro 1 mondial a partagé une opinion très juste sur la carrière de l’Espagnol (vain­queur 14 fois de Roland‐Garros et de 22 titres du Grand Chelem au total).

« La façon la plus pares­seuse de penser à Rafa est de se dire ‘Oh, c’est un joueur de terre battue’. Supprimons la terre battue de la conver­sa­tion, ce qui n’est pas souvent le cas avec Rafa. En dehors de la terre battue, il a gagné autant de titres du Grand Chelem qu’Andre Agassi et Jimmy Connors (8), plus que John McEnroe (7). Ce sont des icônes abso­lues de notre sport. Alors, dans les retom­bées de cette affaire, n’es­sayez surtout pas de l’as­si­miler à un joueur de terre battue. Parce même s’il est le plus grand joueur de l’his­toire sur terre battue, mais il est bien plus que cela », a insisté l’Américain dans des propos rapportés par Sportskeeda.