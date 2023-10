Comme à l’US Open, où Carlos Alcaraz s’était imposé en quatre sets, l’Espagnol et Daniel Evans nous ont encore offert un très beau match ce lundi.

Opposés à l’oc­ca­sion du troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghaï, les deux hommes se sont rendus coup pour coup tout en faisant parler leur créativité.

Parfaitement entré dans son match, le Britannique a ensuite sauvé 9 balles de break avant de craquer sur la dixième. Il a néan­moins réussi à emmener l’Espagnol jusqu’au tie‐break, que ce dernier a survolé.

Dans le deuxième set, Evans a encore breaké le premier mais le numéro 2 mondial, très concentré, s’est mis dans une bulle pour inverser la situa­tion et boucler le match au bout de 2h25 de jeu : 7–6(1), 6–4. Son cri de rage à la fin démon­trait son soulagement.

CARLOS SEALS IT IN STYLE 🤩@carlosalcaraz seals a 7–6 6–4 win over Dan Evans in the most INCREDIBLE match ! 👏#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/yl8b0cQZW7