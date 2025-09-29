AccueilATPATP - ShanghaiExcellente nouvelle pour Ben Shelton
Contraint à l’abandon au troi­sième tour de l’US Open, le 29 août dernier, en raison d’une bles­sure au niveau de l’épaule gauche, Ben Shelton, forfait pour l’ATP 500 de Tokyo, sera bien de la partie pour le Masters 1000 de Shanghai (du 1er au 12 octobre). 

Accueilli par un membre de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi à l’aé­ro­port, l’Américain tentera de faire mieux qu’en 2024 où il avait été battu par le futur vain­queur, Jannik Sinner.

Actuellement 5e au clas­se­ment de la Race, le 6e joueur mondial a évidem­ment toujours le Masters de Turin dans le viseur. 

Publié le lundi 29 septembre 2025 à 12:42

