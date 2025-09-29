Contraint à l’abandon au troisième tour de l’US Open, le 29 août dernier, en raison d’une blessure au niveau de l’épaule gauche, Ben Shelton, forfait pour l’ATP 500 de Tokyo, sera bien de la partie pour le Masters 1000 de Shanghai (du 1er au 12 octobre).
Accueilli par un membre de l’organisation du tournoi à l’aéroport, l’Américain tentera de faire mieux qu’en 2024 où il avait été battu par le futur vainqueur, Jannik Sinner.
OMG BEN IS ALREADY IN SHANGHAI 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 @SH_RolexMasters via Weibo pic.twitter.com/MXa1bQy8Aw— Lisa 🧚🏻♀️ (@lisa_talking) September 28, 2025
Actuellement 5e au classement de la Race, le 6e joueur mondial a évidemment toujours le Masters de Turin dans le viseur.
Publié le lundi 29 septembre 2025 à 12:42