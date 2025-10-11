C’est une histoire complè­te­ment folle.

Les cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot vont s’af­fronter ce dimanche pour un premier titre en Masters 1000. Un scénario impos­sible à imaginer en début de tournoi et encore impro­bable ce matin alors qu’ils affron­taient respec­ti­ve­ment Novak Djokovic et Daniil Medvedev.

Mais après l’ex­ploit du Monégasque face à un Djokovic loin de son meilleur niveau, c’est devenu bien réel suite à la victoire du Français contre Medvedev : 4–6, 6–2, 6–4, après 2h30 d’un sacré combat.

The match up we didn’t know we needed 🤩



Arthur Rinderknech defeats Daniil Medvedev 4–6 6–2 6–4 to book a spot in the final against his cousin Vacherot 🤝#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/SdHyLeZl9e — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025

Le Tricolore dispu­tera donc ce dimanche une toute première finale en Masters 1000, face à son cousin. Presque une victoire en soit.