C’est une histoire complètement folle.
Les cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot vont s’affronter ce dimanche pour un premier titre en Masters 1000. Un scénario impossible à imaginer en début de tournoi et encore improbable ce matin alors qu’ils affrontaient respectivement Novak Djokovic et Daniil Medvedev.
Mais après l’exploit du Monégasque face à un Djokovic loin de son meilleur niveau, c’est devenu bien réel suite à la victoire du Français contre Medvedev : 4–6, 6–2, 6–4, après 2h30 d’un sacré combat.
The match up we didn’t know we needed 🤩— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025
Arthur Rinderknech defeats Daniil Medvedev 4–6 6–2 6–4 to book a spot in the final against his cousin Vacherot 🤝#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/SdHyLeZl9e
Le Tricolore disputera donc ce dimanche une toute première finale en Masters 1000, face à son cousin. Presque une victoire en soit.
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 15:45