Le Français Arthur Rinderknech s’offre Medvedev et rejoint son cousin, Valentin Vacherot, en finale !

C’est une histoire complè­te­ment folle.

Les cousins Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot vont s’af­fronter ce dimanche pour un premier titre en Masters 1000. Un scénario impos­sible à imaginer en début de tournoi et encore impro­bable ce matin alors qu’ils affron­taient respec­ti­ve­ment Novak Djokovic et Daniil Medvedev. 

Mais après l’ex­ploit du Monégasque face à un Djokovic loin de son meilleur niveau, c’est devenu bien réel suite à la victoire du Français contre Medvedev : 4–6, 6–2, 6–4, après 2h30 d’un sacré combat. 

Le Tricolore dispu­tera donc ce dimanche une toute première finale en Masters 1000, face à son cousin. Presque une victoire en soit. 

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 15:45

