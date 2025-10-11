Alors que le Monégasque, Valentin Vacherot, s’est qualifié à la surprise générale pour la finale du Masters 1000 de Shanghai après avoir battu, ce samedi, Novak Djokovic, certains comme notre confrère espagnol, José Moron, s’interrogent sur le niveau actuel et global du circuit masculin.
Sin Alcaraz ni Sinner, con un Djokovic mermado y sacando los partidos a duras penas, ha tenido que ser Vacherot, el 204 del mundo, el que dé un paso adelante y llegue a la final de un torneo como Shanghai.— José Morón (@jmgmoron) October 11, 2025
Echo en falta jugadores de segunda o tercera línea, que tiren del carro.… pic.twitter.com/GXX8dLjcCs
« Sans Alcaraz ni Sinner, avec un Djokovic diminué et qui gagne ses matchs à grand‐peine, c’est Vacherot, le 204e mondial, qui a dû se démarquer et atteindre la finale d’un tournoi comme Shanghai. Je regrette l’absence de joueurs de deuxième ou troisième rang, capables de prendre les choses en main. Oui, le niveau du 200e mondial a peut‐être progressé par rapport à il y a 20 ans, mais je pense que le niveau des joueurs de tête a également baissé. Tout s’est un peu équilibré, si vous préférez le dire ainsi. Avant, nous avions Wawrinka, Murray, Tsonga, Del Potro, Berdych, Davydenko, Nalbandian, Soderling, Roddick, Ferrero… Pour moi, le niveau des joueurs de deuxième ou troisième échelon est nettement inférieur à celui des actuels. »
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 15:15