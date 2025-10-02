AccueilATPATP - ShanghaiMedjedovic abandonne, Rinderknech ne lâche pas l'affaire : "Je n'ai plus aucun...
ATP - Shanghai

Medjedovic aban­donne, Rinderknech ne lâche pas l’af­faire : « Je n’ai plus aucun respect pour toi »

Thomas S
Par Thomas S

-

431

L’abandon d’Hamad Medjedovic n’a visi­ble­ment pas calmé Arthur Rinderknech.

Particulièrement agacé par l’at­ti­tude de son adver­saire et par une déci­sion de l’ar­bitre de chaise, le Français a décidé d’en rajouter une couche alors que le Serbe, blessé au niveau du dos, a décidé de jeter l’éponge alors qu’il menait pour­tant un set à zéro. 

Au lieu de calmer le jeu et de prendre des nouvelles de Medjedovic, Arthur lui a donné une poignée de main très glaciale avant de faire part de son mépris. 

Medjedovic : « Tu as quel âge pour agir de la sorte ?
Rinderknech : Et toi, tu as quel âge ? Je n’ai plus aucun respect pour toi. »

Ambiance…

Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 16:06

