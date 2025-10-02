L’abandon d’Hamad Medjedovic n’a visi­ble­ment pas calmé Arthur Rinderknech.

Particulièrement agacé par l’at­ti­tude de son adver­saire et par une déci­sion de l’ar­bitre de chaise, le Français a décidé d’en rajouter une couche alors que le Serbe, blessé au niveau du dos, a décidé de jeter l’éponge alors qu’il menait pour­tant un set à zéro.

Au lieu de calmer le jeu et de prendre des nouvelles de Medjedovic, Arthur lui a donné une poignée de main très glaciale avant de faire part de son mépris.

Medjedovic : « Tu as quel âge pour agir de la sorte ?

Rinderknech : Et toi, tu as quel âge ? Je n’ai plus aucun respect pour toi. »

Hamad Medjedovic retired at 7–6, 0–1 (40‐adv) vs Arthur Rinderknech.



Couldn’t continue.



Some words exchanged at the net, asked Arthur : “How old are you, I have more respect than you” pic.twitter.com/JpCSuo677e — edgeAI (@edgeAIapp) October 2, 2025

Ambiance…