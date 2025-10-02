L’abandon d’Hamad Medjedovic n’a visiblement pas calmé Arthur Rinderknech.
Particulièrement agacé par l’attitude de son adversaire et par une décision de l’arbitre de chaise, le Français a décidé d’en rajouter une couche alors que le Serbe, blessé au niveau du dos, a décidé de jeter l’éponge alors qu’il menait pourtant un set à zéro.
Au lieu de calmer le jeu et de prendre des nouvelles de Medjedovic, Arthur lui a donné une poignée de main très glaciale avant de faire part de son mépris.
Medjedovic : « Tu as quel âge pour agir de la sorte ?
Rinderknech : Et toi, tu as quel âge ? Je n’ai plus aucun respect pour toi. »
Hamad Medjedovic retired at 7–6, 0–1 (40‐adv) vs Arthur Rinderknech.— edgeAI (@edgeAIapp) October 2, 2025
Couldn’t continue.
Some words exchanged at the net, asked Arthur : “How old are you, I have more respect than you” pic.twitter.com/JpCSuo677e
Ambiance…
Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 16:06