ATP - Shanghai

Medvedev sur le Français Rinderknech, qu’il va affronter en demies : « C’est le genre de joueur qui, quand il est en forme, peut battre n’im­porte qui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

En demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai, Daniil Medvedev va affronter le Français Arthur Rinderknech, qu’il avait battu lors de leur seule confron­ta­tions à l’US Open en 2022 (6−2, 7–5, 6–3). Et il s’at­tend à un match très difficile. 

« C’est un adver­saire très coriace. C’est le genre de joueur qui, quand il est en forme, peut battre n’im­porte qui. Son service est incroyable, il frappe très bien la balle. Ce n’est donc pas le genre de joueur qui, comme je le dis, quand il est en forme, vous laisse encore des chances, des échanges. Il va essayer de finir le point en deux coups, donc je vais essayer de faire de même, de bien jouer et de voir comment ça se passe. »

Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 17:45

