Brillamment qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai après une victoire très auto­ri­taire face au Français Ugo Humbert ce vendredi, Andrey Rublev, inter­rogé sur Grigor Dimitrov, son futur adver­saire et grand ami, a déclaré qu’il s’at­ten­dait à un match forcé­ment très compliqué.

« Ce sera un match diffi­cile. D’abord parce que c’est un ami et que je l’aime bien. Ensuite, parce que c’est un très grand joueur. C’est vrai­ment diffi­cile de le battre quand il sent le jeu. Lorsqu’il est en forme, il peut jouer à merveille. Cette semaine, on a pu voir qu’il jouait très bien, surtout lors de son match contre Alcaraz. La dernière fois, il m’a battu en deux sets. Nous verrons bien. J’espère que nous pour­rons montrer du beau tennis et que les gens apprécieront. »