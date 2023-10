Ugo Humbert ne verra pas les demi‐finales sur le Masters 1000 de Shanghai après son très beau parcours en Chine où il a notam­ment battu Stefanos Tsitsipas.

La faute à un excellent Andrey Rublev, qu’il venait pour­tant de battre sur l’ATP 500 de Pékin. Mais cette fois, la marche était très haute pour le Français qui s’est sans aucun doute heurté à la meilleure version du joueur russe.

Prenant la balle extrê­me­ment tôt et jouant près des lignes, Rublev ne lais­sait aucune chance au Messin en lui mettant constam­ment la pres­sion dans une première manche dominée de la tête et des épaules. 6–2 en 40 minutes.

Malgré un moment tension, presque coutu­mier chez Rublev, Ugo, qui parve­nait à faire la course en tête à 3–2 et même à se procurer une balle de break, a fini par concéder les quatre jeux suivants contre un adver­saire beau­coup plus fort que lui ce vendredi : 6–2, 6–3, après 1h30 de jeu.

The Final Shanghai Semi‐Finalist 👏@AndreyRublev97 reaches the #RolexShanghaiMasters Semi‐Finals without drop­ping a set, beating Humbert 6–2 6–3 ! pic.twitter.com/DLe6t0wQPQ — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2023

Pour une deuxième place en finale de Masters 1000 en 2023 après son titre à Monte‐Carlo, le 7e joueur mondial affron­tera Grigor Dimitrov dans un duel qui s’an­nonce passionnant.