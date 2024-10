Innocenté par un tribunal indé­pen­dant après avoir été testé positif à deux reprises à une substance inter­dite en mars dernier, Jannik Sinner n’est pour rappel toujours pas sorti d’affaire.

L’Agence mondiale anti­do­page (AMA) a en effet récem­ment fait appel auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS) ‘en deman­dant un à deux ans de suspen­sion pour le numéro 1 mondial, qui va s’in­quiéter encore quelques mois avant le verdict final.

« J’ai déjà répondu à cette ques­tion à Pékin, à propos de l’appel. Je suis un peu surpris mais je savais que cela pouvait poten­tiel­le­ment arriver. C’est arrivé, je suis toujours surpris, mais je vais colla­borer comme je l’ai fait aupa­ra­vant. J’ai eu trois audi­tions, et les trois audi­tions ont été dans mon sens, ce qui, vous savez, était une bonne chose. Je reste très confiant sur le fait que le résultat sera très positif, ou je serais très, très surpris si ce n’était pas le cas. Vous savez, ce n’est pas une situa­tion dans laquelle je me sens à l’aise, c’est certain, parce que je pensais que c’était fini. Ce n’est pas facile », a avoué le joueur italien en confé­rence de presse à Shanghai.