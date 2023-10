Grand favori de la finale de l’ATP 250 de Stockholm ce dimanche, Gaël Monfils a eu toutes les peines du monde pour battre le Russe Pavel Kotov, 109e joueur mondial et doté d’un coup droit surpuissant.

Le Tricolore a réel­le­ment dû s’employer physi­que­ment et faire parler toute son expé­rience notam­ment lors­qu’il a sauvé trois balles de break d’af­filée à 5–5 dans la deuxième manche.

Surclassé dans le premier set par ce joueur russe qui atteindra le meilleur clas­se­ment de sa carrière ce lundi (81e), le Parisien, pour­tant mal en point pendant une grande partie du match, a fina­le­ment trouvé les ressources pour s’im­poser en trois sets et 2h35 de jeu : 4–6, 7–6(6), 6–3.

À 37 ans, Gaël décroche donc son premier titre de la saison et le 12e de sa carrière après une longue période loin des courts entre le mois d’août 2022 et le mois de mars 2023. Un succès qui lui permet surtout de faire un sacré bond au clas­se­ment mondial (+ 51 places) et de revenir parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux (89e ce lundi). « La Monf » is back !