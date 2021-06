Qui dit mois de juin dit début de la saison sur gazon. Alors que le tournoi de Nottingham a commencé chez les filles, celui de Stuttgart débute ce mardi.

Même si cette année le tournoi a lieu en même temps que la deuxième semaine de Roland Garros, le plateau est assez dense. Tête de série numéro 1 et absent aux inter­na­tio­naux de France, Denis Shapovalov pour­rait retrouver Féliciano Lopez au deuxième tour. Le vétéran Espagnol devra pour cela se défaire d’Alexei Popyrin. Dans le bas du tableau, on retrouve Hubert Hurkacz et Félix Auger‐Aliassime. Les deux hommes pour­raient se croiser en demi‐finale. Côté fran­çais, Ugo Humbert est opposé à Márton Fucsovics, Jérémy Chardy à Yannick Hanfmann, Gilles Simon à Lloyd Harris et Adrian Mannarino à un qualifié. A noter que Lucas Pouille, qui dispute les quali­fi­ca­tions, tentera de rejoindre le clan tricolore.