24 heures après s’être imposé sur le Norvégien Durasovic, Andy Murray a remporté sa deuxième victoire de l’année et de rang à Sydney en venant à bout, non sans mal, du Géorgien Nikoloz Basilashvili qui a d’ailleurs réalisé un let tota­le­ment fou et impro­bable.

Pourtant mal embarqué après la perte du premier set au tie‐break, le Britannique ne s’est pas affolé et a rendu la pareille à son adver­saire dans la deuxième manche. L’ancien numéro 1 mondial a ensuite breaké d’en­trée dans l’ul­time set pour fina­le­ment s’im­poser après une longue bataille de 3h15 de jeu, à la Murray : 6–7(4), 7–6(3), 6–3.

Une victoire qui va compter pour Murray dans ce début de saison qui retrou­vera le reve­nant David Goffin, tombeur de Kudla, pour une place dans le dernier carré.