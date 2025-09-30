AccueilATPATP - TokyoAlcaraz, tombeur en finale de Fritz : "J'ai un remerciement tout particulier...
ATP - Tokyo

Alcaraz, tombeur en finale de Fritz : « J’ai un remer­cie­ment tout parti­cu­lier à adresser après ce qui m’est arrivé au premier tour »

Par Baptiste Mulatier

Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo jeudi, Carlos Alcaraz triomphe cinq jours plus tard au Japon. 

Lors de son discours après sa victoire en finale contre Taylor Fritz, le numéro 1 mondial n’a pas oublié de saluer le travail de son physio­thé­ra­peute, Juanjo Moreno. 

« Je tiens à te remer­cier tout parti­cu­liè­re­ment pour le travail que tu as accompli afin que je sois en bonne condi­tion pour disputer le tournoi après m’être foulé la cheville au premier tour. Merci beau­coup pour cette nouvelle semaine exceptionnelle. »

Publié le mardi 30 septembre 2025 à 14:08

