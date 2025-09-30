Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo jeudi, Carlos Alcaraz triomphe cinq jours plus tard au Japon.
Lors de son discours après sa victoire en finale contre Taylor Fritz, le numéro 1 mondial n’a pas oublié de saluer le travail de son physiothérapeute, Juanjo Moreno.
« Je tiens à te remercier tout particulièrement pour le travail que tu as accompli afin que je sois en bonne condition pour disputer le tournoi après m’être foulé la cheville au premier tour. Merci beaucoup pour cette nouvelle semaine exceptionnelle. »
Carlos Alcaraz a su fisio Juanjo Moreno : « Quiero agradecerte de forma especial por el trabajo que has hecho para que esté en buenas condiciones para jugar el torneo después de doblarme el tobillo en la primera ronda. Muchas gracias por otra semana espectacular » pic.twitter.com/vpVdRAJQZ4— Germán R. Abril (@gerebit0) September 30, 2025
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 14:08