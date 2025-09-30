Victime d’une grosse alerte au niveau de la cheville lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo jeudi, Carlos Alcaraz triomphe cinq jours plus tard au Japon.

Lors de son discours après sa victoire en finale contre Taylor Fritz, le numéro 1 mondial n’a pas oublié de saluer le travail de son physio­thé­ra­peute, Juanjo Moreno.

« Je tiens à te remer­cier tout parti­cu­liè­re­ment pour le travail que tu as accompli afin que je sois en bonne condi­tion pour disputer le tournoi après m’être foulé la cheville au premier tour. Merci beau­coup pour cette nouvelle semaine exceptionnelle. »

Carlos Alcaraz a su fisio Juanjo Moreno : « Quiero agra­de­certe de forma espe­cial por el trabajo que has hecho para que esté en buenas condi­ciones para jugar el torneo después de doblarme el tobillo en la primera ronda. Muchas gracias por otra semana espec­ta­cular » pic.twitter.com/vpVdRAJQZ4 — Germán R. Abril (@gerebit0) September 30, 2025

Le groupe vit bien !