Alors qu’il a semblé légèrement touché physiquement en fin de match lors de sa victoire contre Alex de Minaur en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin ce mardi, Jannik Sinner s’est voulu rassurant en conférence de presse.
« Ce n’est rien de grave. J’ai eu la diarrhée ces derniers jours. J’ai perdu des liquides. Mais je me sens bien. Il y avait aussi un peu de tension. Le mélange de tension et des derniers jours n’ont pas été faciles. Mais je me sens bien. Je ne m’inquiète pas pour demain (mercredi). Tout va bien. »
À 24 ans, Sinner tentera désormais de décrocher le 21ᵉ titre de sa carrière. Pour cela, il devra battre en finale le vainqueur du duel entre Daniil Medvedev et Learner Tien.
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 14:41