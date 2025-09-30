Alors qu’il a semblé légè­re­ment touché physi­que­ment en fin de match lors de sa victoire contre Alex de Minaur en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin ce mardi, Jannik Sinner s’est voulu rassu­rant en confé­rence de presse.

« Ce n’est rien de grave. J’ai eu la diar­rhée ces derniers jours. J’ai perdu des liquides. Mais je me sens bien. Il y avait aussi un peu de tension. Le mélange de tension et des derniers jours n’ont pas été faciles. Mais je me sens bien. Je ne m’in­quiète pas pour demain (mercredi). Tout va bien. »

À 24 ans, Sinner tentera désor­mais de décro­cher le 21ᵉ titre de sa carrière. Pour cela, il devra battre en finale le vain­queur du duel entre Daniil Medvedev et Learner Tien.